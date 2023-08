Daumen drücken! Match gegen Tabellen­führer: 99ers wollen gewinnen Graz - Am Sonntagabend, dem 29. Jänner 2023, kommt es im Merkur Eisstadion zum nächsten Duell. Der Tabellenführer aus Bozen ist zu Gast bei den Graz99ers. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (121 Wörter) © Graz99ers

Die Grazer konnten am Freitagabend wichtige drei Punkte in Liebenau behalten. Aktuell hat die Mannschaft somit vier Punkte Vorsprung auf Platz 11 und den HC Pustertal. Ein Ausruhen gibt es für das Team jedoch nicht, schon am Sonntagabend wartet mit dem HCB Südtirol der aktuelle Tabellenführer auf die Mannschaft von Johan Pennerborn.

99ers haben Heimserie zu verteidigen

Mario Altmann und Co. sind im Jahr 2023 und somit seit vier Spielen unbesiegt im Merkur Eisstadion. Jedoch feierte auch Bozen am Freitag einen 6:3 Auswärtserfolg und kommt dementsprechend mit Selbstvertrauen in die Steiermark. “Wir haben zuletzt in Bozen eine gute Partie gezeigt, konnten aber nicht die notwendigen Tore machen. Wir müssen nun so auftreten, wie gegen Laibach”, meint der Headcoach dazu.