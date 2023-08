Verkehrsunfall LKW und Auto krachten auf Ossiachersee Süd­uferstraße zusammen Ossiachersee Süduferstraße - Auf der Ossiachersee Süduferstraße prallte am Samstagnachmittag, dem 28. Jänner 2023, ein LKW-Lenker gegen ein Auto, welches plötzlich aus einer Hauszufahrt fuhr. Beide Insassen wurden verletzt. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (88 Wörter) © Bettina Nikolic

Ein 79-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Feldkirchen wollte am späten Samstagnachmittag aus einer Hauszufahrt auf die L 49 Ossiachersee Süduferstraße fahren. Da passierte es: “Ein 33-jähriger LKW-Lenker aus dem Bezirk St. Veit an der Glan konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte gegen das Heck des Wagens”, heißt es seitens der Polizei. Sowohl der Autofahrer als auch seine 78-jährige Beifahrerin wurden bei dem Verkehrsunfall verletzt und mussten von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert werden. Auch an den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.