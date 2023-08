Einbruch in Ferlach Einbrecher hatten es auf E-Bikes und Alkohol ab­gesehen Ferlach - E-Bikes und Alkohol wurden zwischen dem 23. und dem 28. Jänner 2023 aus einem Kellerabteil in Ferlach gestohlen. Nun sucht die Polizei nach Hinweisen. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (46 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Bisher unbekannte Täter drangen zwischen dem 23. und 28. Jänner 2023 in Ferlach in ein Kellerabteil und einen Abstellraum ein. In der Folge wurden zwei E-Bikes sowie Alkohol und Bekleidung gestohlen. Der Vorfall wurde bei der Polizeiinspektion in Ferlach angezeigt. Die Beamten ermittelt nun in dem Fall.