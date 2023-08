Diskussionsabend

Klimaschutz-Veranstaltung im Bamberg­saal: "Gehen wir's an"

Villach - Der Verein des österreichischen Klimarats der Bürgerinnen und Bürger lud am Freitag unter dem Motto „Gehen wir’s an!“ zu einem Informations- und Diskussionsabend nach Villach. Thematisiert wurden Klimaschutzmaßnahmen in Kärnten und wie die 93 Klimarat-Empfehlungen an die Politik umgesetzt werden können.

von Tanja Janschitz