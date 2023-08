Super! Grünes Licht für Holländische Elf­städtetour am Weißensee Weissensee - Das Zittern rund um die Alternative Holländische Elfstädtetour [kurz: AEW2023] ist vorbei. Die größte Eissportveranstaltung der Welt kann am Weißensee über die Bühne gehen. Am heutigen Freitag gab es endlich grünes Licht vom Eismeister-Team. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (84 Wörter) © 5min.at

Am morgigen Sonntag, dem 29. Jänner 2023, fällt offiziell der Startschuss für die Alternative Holländische Elfstädtetour am Weissensee. Das Team rund um Eismeister Norbert Jank arbeitet auf Hochtouren, um dies zu ermöglichen, denn beinahe hätten die großen Neuschneemengen den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung gemacht. Jetzt gab es aber offiziell grünes Licht. Das Profi-Rennen kann stattfinden, jedoch mit leichten Anpassungen, da am heutigen Samstag kein Programm möglich war.