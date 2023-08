Wetterausblick Sonne macht trübem Winter­wetter den Garaus Steiermark - Tolle Neuigkeiten: Am Sonntag bessert sich das Wetter deutlich. In der ganzen Steiermark setzt sich im Laufe des Tages die Sonne durch. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (61 Wörter) © Elisa Auer

Die Restwolken lockern schon am Sonntagvormittag auf und es setzt sich in der Steiermark meist sonniges Winterwetter durch. “Im Oberen Murtal und im Süden ist es sogar von Beginn an sonnig”, freuen sich die Fachleute von GeoSphere Austria. Die Temperaturen liegen dabei zwischen 0 und 4 Grad.

So wird das Wetter in Graz:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Graz.