Prognose für Kärnten

Plus 2 Grad und Sonnen­schein: Perfektes Winter­wetter erwartet uns

Kärnten - Tolle Neuigkeiten: Am Sonntag lässt sich in ganz Kärnten die Sonne blicken. Sogar in Unterkärnten blinzelt sie durch die sonst so dicken Nebelfelder.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (96 Wörter)