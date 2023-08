Samstagnachmittag Im Nebel am Luscha­sattel verirrt: Berg­retter rückten zum Einsatz aus Bad Eisenkappel - Die Bergrettung Bad Eisenkappel, die Alpinpolizei und der Polizeihubschrauber rückten am Samstagnachmittag auf den Luschasattel aus. Zwei Personen hatten sich im aufsteigenden Nebel verirrt. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (189 Wörter) © Bergrettung Bad Eisenkappel

Am Samstagnachmittag starteten die Bergrettung Bad Eisenkappel und die Polizei eine Suchaktion am Luschasattel. Im Nebel haben sich dort zwei Personen verirrt und sind beim Abstieg vom Weg abgekommen. Als das Gelände immer steiler wurde, alarmierten sie schließlich die Einsatzkräfte und übermittelten ihnen ihre Koordinaten. “Mit denen konnten wir rasch zu ihnen gelangen”, heißt es seitens der Bergretter. In der Folge wurden die Personen zum Landeplatz geführt und mit dem Polizeihubschrauber ausgeflogen.

© Bergrettung Bad Eisenkappel

#Update – Schneeschuhtour endete mit Suchaktion

Wie die Polizei nun bekannt hab, handelte es sich bei den Vermissten um einen 40-jährigen Mann und eine 29-jährige Frau aus dem Bezirk Völkermarkt. Sie wollten eine Schneeschuhtour vom Luschasattel zur Feistritzer Spitze unternehmen, verloren jedoch beim Abstieg wegen des immer stärker werdenden Nebels die Orientierung und gerieten in steiles und unwegsames Gelände. Da ein Suchflug durch den Polizeihubschrauber negativ verlief, wurden schließlich die Einsatzkräfte der Bergrettung in den Suchbereich geflogen. Diese konnte die verirrten Schneeschuhwanderer gegen 16 Uhr unverletzt, jedoch erschöpft und unterkühlt auffinden.