Polizei ermittelt Einbruch in Ferien­haus: Unbekannte hinter­ließen Spur der Verwüstung Straßburg - Schock im Bezirk St. Veit an der Glan: Bisher unbekannte Täter sind zwischen dem 15. und dem 28. Jänner über einen Balkon in ein Ferienhaus eingestiegen und haben darin einen erheblichen Sachschaden verursacht. Noch ist unklar, ob auch Wertsachen gestohlen wurden. von Tanja Janschitz

Eine Spur der Verwüstung hinterließen bisher unbekannte Täter in einem Ferienhaus in Straßburg. Sie gelangten zwischen dem 15. und dem 28. Jänner durch das Einschlagen einer Balkontüre in die Räumlichkeiten und durchsuchten sie in der Folge komplett. “Dabei verursachten sie einen erheblichen Sachschaden”, heißt es seitens der Polizei. Ob bzw. welche Wertsachen gestohlen wurden, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen laufen.