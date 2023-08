Wohnungsbrand

Mit Zigarette ein­geschlafen: Mann (56) lebens­bedrohlich verletzt

Kapfenberg - Bei einem Brand in einer Wohnung in Kapfenberg wurde am Samstagabend, dem 28. Jänner 2023, ein 56-Jähriger lebensbedrohlich verletzt.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (139 Wörter)