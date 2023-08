Alte Bekannte? Neue Er­kenntnisse nach Messer­attacke in der Ramsau Ramsau am Dachstein - Nach dem Messerangriff im Bezirk Liezen konnte die Polizei nun die Einvernahmen des Tatverdächtigen, des Opfers und der Zeugen abschließen. Die beiden Kontrahenten sollen sich bereits seit der Jugend gekannt haben. Laut eigenen Angaben glaubte der Verdächtige, dass die Familie des Opfers seine eigene "zerstören" wolle. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (107 Wörter) Artikel zum Thema Messerattacke in der Ramsau: Gast stach zu

Mit einem sogenannten “Cuttermesser” verletzte ein 45-jähriger Salzburger am Freitag einen 46-Jährigen in einem Veranstaltungszentrum im Bezirk Liezen – wir haben berichtet. Die Einvernahmen der Polizei brachten nun neue Erkenntnisse ans Licht. Unter anderem wurde erhoben, dass es sich die beiden Bekannten bereits seit der Jugend gekannt haben sollen.

Alte Bekannte?

In den vergangenen Jahren sei der Kontakt abgebrochen. “Offenbar glaubt der Verdächtige, dass die Familie des Opfers seine Familie ‘zerstören’ wolle”, heißt es seitens der Polizei. Darum habe er ein “Zeichen” setzen wollen. Die Staatsanwaltschaft Leoben ordnete die Einlieferung des Verdächtigen in die Justizanstalt Leoben an. Es gilt die Unschuldsvermutung.