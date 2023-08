Kärntner Tierschutzverein in Villach Habt ihr ein Plätzchen für Boo, Buddy und Buster? Villach - Unzählige Tiere warten im Kärntner Tierschutzverein in Villach auf einen neuen Besitzer. Wir stellen euch heute mehrere der süßen Fellnasen vor. Die Vierbeiner können direkt beim Tierschutzverein Villach (Tierheim) kennengelernt und auch dort adoptiert werden. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (167 Wörter) © Tierheim Villach

Unzählige Tiere warten im Kärntner Tierschutzverein in Villach auf einen neuen Besitzer. Aber auch Fundtiere werden im Tierheim aufgenommen. Im Moment warten mehrere Fellnasen auf ein Für-immer-Zuhause.

Boo, Buddy und Buster wünschen sich ein Zuhause

Boos, Buddys und Busters Steckbrief männlich

kastriert

zwei hellbraun und eins dunkelbraun

zirka eineinhalb Jahre alt

Boo, Buddy und Buster sind auf der Suche nach einem artgerechten Zuhause. Da Degus sehr soziale und gesellige Tiere sind, dürfen diese nicht einzeln gehalten werden. Die drei sind zum Teil handzahm, jedoch noch etwas schreckhaft.

Boo, Buddy und Buster möchten dich gerne kennenlernen. © Tierheim Villach

Kaninchen zu vergeben

Mehrere Kaninchen sind auf der Suche nach einem artgerechten Zuhause. Einige sind Außenhaltung gewöhnt und andere wiederum Innenhaltung.

Hast du ein Für-Immer-Zuhause für sie? © Tierheim Villach

Kennt ihr uns?

Gleich zwei Fellnasen wurden in den vergangenen Tagen im Villacher Tierheim abgegeben, darunter eine Kätzin, welche am 18. Jänner 2023 Turdanitscherweg in Villach aufgefunden wurde. Auch ein kastrierter Kater wartet seit 21. Jänner in der Pflegestation auf seine Besitzer. Er wurde am 21. Jänner in der Tafernerstraße aufgefunden.

Wer vermisst uns? © Tierheim Villach Eine Katze und ein Kater wurden in den vergangenen Tagen im Tierheim abgegeben. © Tierheim Villach

Tiere kennenlernen

Die Tiere kennen lernen kann man zu den offiziellen “Besichtigungszeiten” oder nach telefonischer Vereinbarung.