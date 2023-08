Freitagabend Ball der Technik: Gäste ent­deckten neue Dimensionen Graz - „Neue Dimensionen tanzen“ lautete das Motto am Ball der Technik 2023. Für die Ballgäste im ausverkauften Congress Graz gab es Einblicke in Mathematik, Physik, Geodäsie und Luftfahrt. von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (336 Wörter) #GOODNews © Lunghammer / TU Graz

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause feierte die Grazer Technik wieder eine rauschende Ballnacht: Rund 2.300 Gäste fanden sich am Freitagabend, dem 27. Jänner, beim Ball der Technik 2023 im Congress Graz ein. “Noch ist der Ballkalender nicht so gut gefüllt wie vor der Pandemie. Umso schöner, dass der Ball der Technik als Highlight der Grazer Ballsaison heuer wieder stattfindet, und zwar in einem ausverkauften Congress Graz”, freut sich Harald Kainz, Rektor der TU Graz. Er begrüßte zahlreiche Rektoren unter den Gästen: etwa Sabine Seidler (TU Wien), Sir Jim McDonald (University of Strathclyde), Hans Jürgen Prömel (TU Nürnberg) oder Karl Peter Pfeiffer von der mitveranstaltenden FH Joanneum.

Eine Ballnacht im Zeichen von Mathematik, Physik und Co.

Gemeinsam mit dem Hauptsponsor Anton Paar zauberten die Veranstalter rund um die TU Graz das Ballmotto „Neue Dimensionen Tanzen“ aufs Parkett. Im Mittelpunkt der traditionsreichen Ballnacht standen die Forschungsbereiche Physik, Mathematik und Geodäsie seitens der TU Graz sowie Luftfahrt seitens der FH Joanneum. Im Themenraum warteten Schauexperimente, wie das „Blitzlampenmolekül“ oder das „Billard-Wellenpaket“. Zudem konnten sich die Gäste von einem Kernfusions-Spiel, Computersimulationen, geometrischen Animationen, Stickstoffeis zum Kosten und einem Quiz mit mathematischen Fragen unterhalten lassen. Eine Drohne, ein echter Flugzeugflügel sowie Einblicke in die JUICE-Mission zu den Eismonden des Jupiters, in die Möglichkeiten der Elektronenmikroskopie und in die Rolle der Ingenieurgeodäsie in der Beurteilung des „Gesundheitszustands“ von Bauwerken rundeten das vielfältige Ausstellungsprogramm ab.

Unterhaltung und Musik

Ein musikalisches Würfelspiel und eine Reise in die Welt des Unsichtbaren bot die Mitternachtseinlage im Stefaniensaal. Für Polonaise und Quadrille zeichnete die Tanzschule Conny&Dado verantwortlich. Den musikalischen Rahmen bildeten die Ballroom Busters, das Grazer Salonorchester, das Tanzorchester Big Band Bad Gleichenberg, Montevideo, K’s Live, sax goes pop und im Kellergewölbe das beliebte HTU-Clubbing mit „The Phy-sicks“. Veranstaltet wurde der Ball der Technik 2023 von der TU Graz, der Kammer der ZiviltechnikerInnen für Steiermark und Kärnten, alumniTUGraz 1887, der FH Joanneum und der HTU TU Graz.