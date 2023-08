Wen meint sie wohl?

"Wichtigster Mann in ihrem Leben" begleitet Melissa Naschenweng auf den Opern­ball

Kärnten - Mit dem wichtigsten Mann in ihrem Leben will das Kärntner Schlagersternchen Melissa Naschenweng am 16. Februar 2023 auf den Opernball in der Wiener Staatsoper gehen. Wen meint sie wohl?

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (127 Wörter)