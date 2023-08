Fall von Tierquälerei Ange­schossen: Verletzter Mäuse­bussard am Weg der Besserung Weissensee & Villach - Es war ein Wettlauf gegen die Zeit! Nachdem am Mittwoch ein schwer verletzter Mäusebussard am Weißensee entdeckt wurde, setzte man alles daran, dem Vogel zu helfen. Schnell war klar: Das Tier war vom Projektil eines Luftdruckgewehrs getroffen worden. von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (243 Wörter) © KK / Adlerarena BurgLandskron Artikel zum Thema Tierquäler verletzte Mäuse­bussard mit Luftdruck­gewehr

“Zuerst hatten wir keine Hoffnung”, berichtet Franz Schüttelkopf von der Adlerarena Burg Landskron, als er jenen Mäusebussard zu Gesicht bekam, der am Weißensee vom Projektil eines Luftdruckgewehrs getroffen worden war – wir haben berichtet. Das Tier zeigte bereits deutliche Vergiftungserscheinungen. “Er krampfte mit den Fängen und zitterte am ganzen Körper”, schildert der erfahrene Falkner.

Der Mäusebussard wurde vom Projektil eines Luftdruckgewehrs getroffen. © KK / Adlerarena BurgLandskron

Ein Kampf ums Überleben begann

Der Bussard war von der Vogelhilfe Kärnten erstversorgt und direkt in das Pflegecenter gebracht worden. Von dort ging es für den gefiederten Freund erstmal in die Tierklinik Kusej, “wo er gegen Schwermetalle behandelt wurde”, so Schüttelkopf weiter. Man setzte alles daran, dem Tier zu helfen – mit Erfolg: “Mittlerweile befindet sich der Mäusebussard wieder bei uns und ist auf dem Weg der Besserung”, betont der Adlerarena-Gründer.

“Bussard hatte wahnsinniges Glück”

Auf der Pflegestation kann sich der Vogel nun in Ruhe erholen. “Er frisst auch schon wieder kleinere Futtermengen”, freut sich Schüttelkopf. Man hört dem Tierfreund an, dass er mit dem Vogel mitfühlt. Im Gespräch mit 5 Minuten betont er: “Mäusebussarde sind eigentlich ganzjährig geschützt. Es ist einfach schrecklich, was da passiert ist. Der Bussard hatte wahnsinniges Glück!” Jetzt gibt man alles, um ihn wieder aufzupäppeln, damit er möglichst bald wieder in die Freiheit entlassen werden kann.