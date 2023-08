Markterhebungsfeier

Köttmannsdorf ist jetzt offiziell eine Markt­gemeinde

Köttmannsdorf - Am 20. Oktober 2022 erfolgte der einstimmige Beschluss im Kärntner Landtag, am 19. Dezember 2022 die Verlautbarung im Landesgesetzblatt für Kärnten und am Samstag wurde die Markterhebungsurkunde im Rahmen eines Festaktes von Landeshauptmann Peter Kaiser feierlich übergeben.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (144 Wörter) #GOODNews