Echtes Traumwetter: Kärntner Skigebiete werden regelrecht gestürmt Kärnten - Blauer Himmel, Plusgrade und Sonnenschein: Ein echtes Traumtagerl wartet heute auf die Kärntner Wintersportler. Logisch, dass die meisten ihren Tag da auf der Piste verbringen möchten. Doch hier ist derzeit Geduld gefragt, denn die Kärntner Skigebiete sind regelrecht überfüllt. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (116 Wörter) Blick auf die Mittelstation der Gerlitze: Auch hier ist einiges los. © gerlitzen5.it-wms.com

Egal, ob am Katschberg, am Nassfeld, auf der Gerlitze oder der Weinebene: Am heutigen Sonntag zeigt sich in jedem Kärntner Skigebiet dasselbe Bild. Überfüllte Pisten und volle Parkplätze. Teils wartet man 15 Minuten und länger, um die Lifte benutzen zu können, schildern User auf der Instagramplattform klagenfurt_elite. Die Zufahrt zur Koralpe im Lavanttal musste wegen Überfüllung sogar gesperrt werden. Ebenfalls ausgelastet sind die Parkplätze im Skigebiet Weinebene in der Gemeinde Frantschach-St. Getraud. Die Betreiber bitten darum, vorerst nicht mehr zuzufahren.