Statistik Austria: 2022 unter den Top-5 der nächtigungs­stärksten Jahre Steiermark - Im vergangenen Jahr wurden laut vorläufigen Ergebnissen von Statistik Austria 136,93 Millionen Nächtigungen in österreichischen Beherbergungsbetrieben verzeichnet. 2022 hat es damit unter die Top-5 der nächtigungsstärksten Jahre geschafft.

“Nach zwei schwierigen Jahren für den Tourismus lagen die Nächtigungen in österreichischen Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen im Jahr 2022 nur noch 10,3 Prozent unter dem Rekordniveau des Vorkrisenjahres 2019. Das Jahr 2022 hat es mit knapp 137 Millionen Nächtigungen unter die Top-5 der nächtigungsstärksten Jahre geschafft – und das, obwohl es im ersten Quartal 2022 noch coronabedingte Reiseeinschränkungen gab”, so Tobias Thomas, Generaldirektor von Statistik Austria. Im Vergleich zum Vorjahr nahmen die Nächtigungen um 72,2 Prozent zu, was auf Zuwächse sowohl inländischer als auch ausländischer Gästenächtigungen zurückzuführen sei. Auch die Zahl der Ankünfte stieg 2022 im Vergleich zum Vorjahr deutlich.

Inländische Gäste nur knapp unter 2019

Die Zahl der inländischen Gäste lag 2022 um 2,7 Prozent unter dem Niveau von 2019, während die Nächtigungen ausländischer Gäste um 13 Prozent rückläufig waren. Die wichtigen ausländischen Herkunftsmärkte Deutschland und die Niederlande, lagen um 5,7 bzw. 3,6 Prozent unter der Marke von 2019. Stark rückläufig waren jedoch die Nächtigungszahlen aus asiatischen Herkunftsländern. Auch Gäste aus Amerika nächtigten um rund 25 Prozent weniger häufig als noch 2019 in Österreich.