Von Lawine mitgerissen

Suchaktion nahm tragisches Ende: Touren­geher wurde tot auf­gefunden

Rennweg am Katschberg - Trauriges Einsatzende für die Bergrettungen Lieser-Maltatal und Spittal. Jener Tourengeher, der seit Samstag als vermisst galt, konnte nur mehr tot in Rennweg am Katschberg aufgefunden werden. Er dürfte von einer Lawine mitgerissen worden sein.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (102 Wörter)