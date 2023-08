Polizei bittet um Hinweise Auf offener Straße: Un­bekannte prügelten 16-Jährigen kranken­hausreif Graz, Bezirk St. Leonhard - Sonntagfrüh wurde ein 16-jähriger Grazer vor einem Club von Unbekannten attackiert und dabei verletzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalles. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (137 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Wie die steirische Polizei berichtet, kam es gegen 1.45 Uhr zu Streitigkeiten zwischen dem 16-Jährigen und vier bislang unbekannten jungen Männern vor einem Club in der Glaciestraße. In der Folge soll einer der Unbekannten den jungen Mann mit mehreren Faustschlägen attackiert haben, woraufhin er in Richtung der Elisabethstraße flüchtete. Jedoch wurde der Bursche von einem weiteren der unbekannten Täter eingeholt und abermals attackiert.

Grazer krankenhausreif geprügelt

“Der Unbekannte schlug den Jugendlichen erneut mit der Faust, stieß ihn zu Boden und trat mehrmals gegen seinen Kopf”, schildern die Polizeibeamten das Vorgehen. Das Opfer musste mit Verletzungen ins LKH Graz eingeliefert werden. Nun suchen die Ermittler nach Hinweisen. “Die Unbekannten dürften zwischen 16 und 20 Jahre alt sein, einer der Männer trug eine weiße weite Hose”, erklären sie abschließend.