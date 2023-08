Nach schwerem Trainingssturz ÖSV-Star Max Franz ist wieder auf den Beinen Weißbriach - Es war ein Schock für seine Fans: Bei einem Trainingssturz hat sich ÖSV-Star Max Franz im November 2022 beide Beine gebrochen. Nun kämpft sich der Skifahrer Schritt für Schritt zurück auf die Piste. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (104 Wörter) #GOODNews © Facebook/Max Franz Artikel zum Thema Nach Horror-Sturz: Max Franz meldet sich aus Spital - "Es ist extrem bitter!"Max Franz: "Ersten beiden Operationen sind gut verlaufen"

“Es ist ein Wahnsinns-Gefühl, wieder auf den eigenen Beinen zu stehen und erste Schritte zu machen”, schrieb der Weißbriacher Max Franz heute zu einem Video, in dem er gehend zu sehen ist. Nach einem schweren Sturz im November 2022, bei dem sich der ÖSV-Skifahrer bekanntlich beide Beine gebrochen hat, war Franz lange Zeit an den Rollstuhl gebunden. Umso erfreuter sind seine Fans deshalb, ihn wieder auf beiden Beinen zu sehen. “Richtig stark, nur weiter so”, feuern sie ihn online an. Er meint dazu: “Das gibt mir Kraft für die nächsten Monate Therapie.”