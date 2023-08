Wetterausblick Sonne ver­abschiedet sich schon wieder Kärnten - Wolken lösen den anfänglichen Sonnenschein im Laufe des Tages langsam ab. Im Norden Kärntens könnte es abends sogar ein paar Schneeschauer geben. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (92 Wörter) © Thomas Kaiser

Lange hielt das schöne Wetter nicht an. Zwar bringt der Montag zunächst noch Sonne. Im Laufe des Tages treffen aus dem Norden jedoch dicke Wolken ein und in den Tauerntälern kommt böiger Nordwind auf. “Am Abend könnte es dort sogar ein paar Schneeschauer geben”, so die Prognose von GeoSphere Austria. Die Höchstwerte liegen zwischen 0 und 4 Grad.

So wird das Wetter in Klagenfurt:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Klagenfurt.





So wird das Wetter in Villach:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Villach.