Wetterausblick Sonne adé: Dicke Wolken ziehen in der Steiermark auf Steiermark - Es wird stürmisch: Der auffrischende Nordwestwind bringt am Montag nicht nur dichte Wolken, sondern auch die ein oder anderen Schneeschauer. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (70 Wörter) © Elisa Auer

Das war es schon wieder mit dem schönen Wetter. Spätestens am Montagnachmittag ziehen ausgehend von Norden, dicke Wolken in der Steiermark auf. “Nur im Süden scheint am Vormittag zeitweise noch die Sonne”, so die Prognose von GeoSphere Austria. Zudem wird es stürmisch. Mit dem auffrischenden Nordwestwind setzen dann auch Schneeschauer ein.

So wird das Wetter in Graz:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Graz.