Raus aus dem Nebel Grazer Hausberg ist voll: Viele wollen heute auf den Berg Graz / Schöckl - Raus aus dem Nebel, rauf auf den Berg. Das scheint am heutigen Tag die Devise vieler Grazer und Steirer zu sein. Die Folge daraus: Der Schöckl, der Grazer Hausberg, hat sein Kapazitätslimit erreicht. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (94 Wörter) Während über Graz die Nebeldecke liegt, ist es am Schöckl strahlend blau. © Screenshot Panoramakamera Schöckl / Graz Holding

Während über Graz die Nebeldecke liegt, ist es am Schöckl, über der Nebelgrenze, ein wahres Traumtagerl! Das werden sich zahlreiche Grazer auch gedacht haben, woraufhin sie den Grazer Hausberg wahrlich gestürmt haben. Daher berichtet man auf der Facebook-Seite des Schöckl von vollen Parkplätzen. “Sämtliche Parkplätze” seien demnach rund um den Schöckl voll und selbst die Seilbahn habe keine Kapazitäten mehr. Wer den Tag also noch genussvoll abschließen möchte, sollte das eher nicht mehr am Grazer Hausberg tun.