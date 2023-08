Zum "Holo­caust-Gedenk­tag" Stadt Klagenfurt möchte junge Generation an Nazi-Gräueltaten erinnern Klagenfurt - Alljährlich erinnert die Stadt Klagenfurt anlässlich der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz am 27. Jänner 1945 mit einer Matinée an die grauenhaften Verbrechen des Naziregimes. Man möchte damit auch die junge Generation über eines der dunkelsten Kapitel der Geschichte aufklären. von Phillip Plattner 2 Minuten Lesezeit (301 Wörter) Viel prominenter Besuch bei der diesjährigen Holocaust-Matinée der Stadt Klagenfurt. © StadtKommunikation / Helge Bauer

Sie gehen heute noch immer tief unter die Haut: Die Gedanken an die Verbrechen des Nationalsozialismus. Die Gedanken an die unfassbaren Gräueltaten, die sich einst in den Konzentrationslagern abgespielt haben. Seit 2013 ist es in Klagenfurt nun schon Tradition, um den “Internationalen Holocaust-Gedenktag” eine Matinée mit Zeitzeugen und der jungen Generation zu gestalten, die ein “Erinnern für die Zukunft” bewirkt. So lautet auch der Titel der begleitenden Ausstellung der Höhere Lehranstalt für Wirtschaft & Mode (WI’MO), mit der die Matinée bildlich umrahmt wurde.

“So etwas darf nie wieder passieren”

Am 27. Jänner jährte sich heuer zum 78. Mal die Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz. Die Spuren von Auschwitz reichen in die ganze Welt, auch bis nach Kärnten. Umso wichtiger, die Erinnerung aufrecht zu erhalten. “Es gehört zu den wichtigen Aufgaben einer Stadt, sich der Vergangenheit offen zu stellen und ein klares Zeichen gegen Rassismus und Völkermord zu setzen. Es ist wichtig, dies den Kindern mitzugeben, damit die Geschichte nicht in Vergessenheit gerät”, so Bürgermeister Christian Scheider, der weiter meint: “Klagenfurt ist in den vergangenen Jahren den Weg der Erinnerungskultur konsequent gegangen. Die junge Generation soll wissen, was es bedeutet hat, für seine Herkunft, Hautfarbe oder Religion verfolgt und ermordet zu werden. So etwas darf nie wieder passieren.”

“Holocaust muss weiter Schlüsselthema bleiben”

Auch Peter Gstettner, Vorsitzender des Gedenk- und Erinnerungsbeirates der Stadt Klagenfurt, unterstrich die Bedeutung des Erinnerns für die Zukunft: “Auch wenn es immer wieder Rufe gibt, einen Schlussstrich unter das Kapitel zu ziehen: Der Holocaust muss weiterhin Schlüsselthema in der Bildungsarbeit bleiben.” Einen bewegenden Beitrag zur Matinée leisteten Schüler der WI’MO Klagenfurt, die sich in unterschiedlichsten Schulprojekten daran beteiligten und für dieses Engagement im vergangenen Dezember mit dem Menschenrechtspreis ausgezeichnet wurden.