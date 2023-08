Am kommenden Dienstag FPÖ-Misstrauens­antrag gegen Bogner-Strauß: "Ihr ist so ziemlich alles entglitten" Steiermark - Am kommenden Dienstag, bei der nächsten Landtagssitzung, wird es für Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß ernst - zumindest wenn es nach der FPÖ geht. Diese wird nämlich einen Misstrauensantrag gegen sie einbringen. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (143 Wörter) Gesundheits-Landesrätin Juliane Bogner-Strauß. © Land Steiermark/Streibl

In den letzten Monaten hätten die Probleme im heimischen Gesundheitswesen “ein neues Ausmaß erreicht”, meint die steirische FPÖ auf Facebook. Vor allem die Situation in den Spitälern sei, ihrer Ansicht nach, gravierend und die derzeitige ÖVP-Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß sei dieser Aufgabe nicht mehr gewachsen. “Ihr dürfte in der Ressortverantwortlichkeit so ziemlich alles entglitten sein”, meint man gar. Daher sei es notwendig, ihr auch das Vertrauen zu entsagen, ist sich die FPÖ sicher. Diese wird am kommenden Dienstag, bei der Landtagssitzung, dann auch einen Misstrauensantrag gegen Bogner-Strauß einreichen.

“FPÖ möchte nur von eigenen Problemen ablenken”

Die ÖVP wiederum winkt ab und glaubt, dass die FPÖ damit nur von ihren eigenen Problemen, die aktuell bestünden, ablenken wolle, wie der ORF berichtet. Man zeige, dass man eigentlich keine konstruktive Zusammenarbeit wolle sondern nur Unruhe stifte, so die ÖVP abschließend.