Nach schrecklichem Brand: Klagenfurter Wohnungen wohl bald wieder bewohnbar

Die Bilder des Brandes in der Khevenhüllerstraße im Herbst letzten Jahres sind wohl vielen noch gut in Erinnerung. Eine Person kam dabei ums Leben, mehrere Weitere wurden verletzt. Viele Wohnungen sind nach wie vor unbewohnbar – wir haben berichtet. Aktuell sind es noch elf Wohnungen, die darauf warten, wieder bewohnt zu werden, denn: Das Feuer hat Spuren hinterlassen. Spuren, die auch heute an den Fassaden noch deutlich sichtbar sind. Nun dürfte es aber bald wieder so weit sein. Wie die Hauseigentümerin Claudia Campl gegenüber dem ORF nämlich meint, solenl in wenigen Wochen, sie spricht von Mitte Februar, auch in diesen Wohnungen wieder Menschen wohnen können.

Die Schreckensbilder des vergangenen Herbstes... © klagenfurt_elite ...bleiben wohl Vielen... © klagenfurt_elite ...noch sehr lange in Erinnerung. © klagenfurt_elite