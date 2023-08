Sie war schwer verletzt Filmreife Bergung: Frau (26) wurde in schwe­benden Hub­schrauber gehoben Mirnock - Zwei Frauen befanden sich heute Vormittag gerade bei der Abfahrt vom Mirnock, als eine der beiden stürzte und sich schwer verletzte. Die Hubschrauberbergung stellte sich dann als äußerst schwierig heraus. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (165 Wörter) SYMBOLFOTO - Die Hubschrauberbergung stellte sich als äußerst schwierig heraus. © benjaminnolte/fotolia.com

Heute Vormittag sind zwei Frauen (26 und 52 Jahre alt) aus Villach mit ihren Tourenskiern Richtung Mirnock aufgestiegen. Dabei wollten sie nur einen Hang bis zur Baumgrenze hinauf, um danach von dort durch den Tiefschnee wieder hinunter zu fahren. Kurz vor Mittag stürzte die 26-Jährige dann bei der Abfahrt im Tiefschnee auf einer Seehöhe von knapp 1.300 Metern und verletzte sich schwer. Ein Bekannter stieg zwar erst zu ihr auf, um sie zu versorgen, sie konnte dennoch nicht mehr weiter, weshalb der Rettungshubschrauber gerufen wurde.

Hubschrauber konnte nicht landen

Dieser seilte einen Notarzt zu ihr ab, der sie weiter medizinisch versorgte. Da eine Seilbergung aber genauso unmöglich war, wie das Landen des Hubschraubers in der steilen Hanglage, musste man etwas improvisieren. Unter Mithilfe des am Boden befindlichen Notarztes und eines Polizisten wurde die 26-Jährige in den Hubschrauber gehoben, der sich in der Zwischenzeit im Schwebeflug befand. So konnte sie von der Unfallstelle abtransportiert und ins Krankenhaus nach Spittal an der Drau gebracht werden.