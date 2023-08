Wahlprogramm vorgestellt Im Rahmen des Wahl­marathons: Kaiser war am Benedik­tinermarkt Kärnten - Im Rahmen seines Wahlmarathons, der ihn an viele Orte in Kärnten bringt, war Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) gestern am Benediktinermarkt. Dort wurde das Wahlprogramm für die Landtagswahlen am 5. März vorgestellt. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (151 Wörter) Peter Kaiser (Mitte) war gestern am Benediktinermarkt zu Gast. © KK / SPÖ

Gemeinsam mit vielen Kandidaten, Mitgliedern und Freunden der SPÖ Kärnten besuchte Landeshauptmann Peter Kaiser am gestrigen Samstag den Benediktinermarkt in Klagenfurt im Rahmen seines Wahlmarathons. Dort nutzte er die Gelegenheit, um wesentliche Programmpunkte des Wahlprogramms vorzustellen. Unter anderem wurde das Thema “Solidarität” angesprochen, das ein roter Faden sei, “der sich seit 2013 durch das Programm der SPÖ Kärnten zieht”, so Kaiser. “Für uns ist es selbstverständlich, all jene zu unterstützen, die es nicht so leicht haben.”

Pilotprojekt “Grundeinkommen für Kinder” läuft aktuell

In ihrem Programm will die SPÖ noch einen Schritt weiter gehen: “Derzeit läuft ein Pilotprojekt in Kooperation mit der Volkshilfe zu einem “Grundeinkommen für Kinder”, denn unser gemeinsames Ziel muss es sein, in einem reichen Land wie Österreich, Kinderarmut zu verhindern”, meint Kaiser weiter. Am heutigen Sonntag war Kaiser übrigens unter anderem in St. Georgen, Reichenfels und Völkermarkt anzutreffen.