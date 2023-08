In den vergangenen Tagen

Besitzer auf Urlaub: Unbekannte sind in Krumpen­dorfer Haus eingebrochen

Krumpendorf - In Krumpendorf sind unbekannte Täter in den vergangenen Tagen in ein Haus eingebrochen. Der Besitzer befindet sich aktuell noch im Urlaub, weshalb nicht gesagt werden kann, ob etwas gestohlen wurde.

