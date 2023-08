Niederlage nach Penalty-Schießen Starkes Spiel, dennoch verloren: Graz99ers unterliegen dem Tabellenführer Graz - Die Graz99ers hatten heute den Tabellenersten aus Bozen zu Gast und spielten richtig stark gegen die Südtiroler. Die Gäste aus Bozen konnten das Penalty-Schießen für sich entscheiden. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (150 Wörter) SYMBOLFOTO © 99ers/Grundauer

Zu Beginn übernahm gleich einmal der Tabellenführer aus Bozen das Kommando, die erste große Chance gehörte allerdings den Graz99ers, die in der fünften Minute aber nur die Stange trafen. Die zahlreichen Powerplays konnten aber ein ums andere Mal von keinem der beiden Teams genutzt werden. Das Spiel verlief auf Augenhöhe, die ersten beiden Drittel hatten jedoch wenig zu bieten.

Bozen kann Penalty-Schießen für sich entscheiden

Auch das dritte Drittel startete, wie die ersten Beiden geendet haben. Die beiden Teams glichen sich generell über weite Strecken des Spiels aus. In der 46. Spielminute war es dann aber so weit: die Graz99ers gingen durch Oberkofler in Führung. Diese hielt allerdings nur wenige Sekunden. Thomas konnte schon in der 47. Minute ausgleichen. Danach ging es in die Verlängerung und auch ins Penalty-Schießen. Dieses konnten die Gäste aus Bozen für sich entscheiden.