2:3-Niederlage Schade: KAC mit knapper Niederlage im Kärnten Derby Klagenfurt - Am heutigen Sonntag, den 29. Jänner, stand das große Kärntner Derby im Eishockey zwischen dem KAC und dem VSV am Programm. Ein Spiel, das der VSV lange Zeit dominierte und schlussendlich auch verdienen gewinnen konnte. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (164 Wörter) © EC-KAC/Kuess

Der KAC startete zwar gleich einmal mit viel Elan in die Partie, dennoch waren es die Villacher, die in der vierten Minute bereits durch Luciani in Führung gingen. Nur zwei Minuten später erhöhte man bereits auf 2:0. Torschütze: Sabolic. Danach zeigte der VSV die Klasse, die ihn in dieser Saison so auszeichnete und konnte immer wieder Nadelstiche setzen, während man hinten relativ sicher stand und wenig zuließ. So traf man in der 33. Minute sogar zum 3:0 durch Kulda.

Am Schluss wurde es dann richtig spannend

Vom KAC war bis dahin nicht sehr viel zu sehen gewesen. Doch kurz bevor das zweite Drittel zu Ende ging, schoss Ticar die Klagenfurter mit dem 1:3 wieder zurück ins Spiel (39.) und machte die Partie noch einmal etwas spannender. In das letzte Drittel startete der KAC dann gleich etwas aktiver und kurz vor Schluss wurde es dann tatsächlich noch so richtig eng. Hochegger traf in Minute 58 zum Anschlusstreffer und läutete eine intensive Schlussphase ein.