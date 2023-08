Minus zehn Prozent für ÖVP Das sagt die steirische Politik zur Nieder­österreich-Wahl Steiermark / Niederösterreich - Die Landtagswahl in Niederösterreich, die am heutigen Sonntag, den 29. Jänner, stattgefunden hat, hat die ÖVP ratlos zurückgelassen. Weniger als 40 Prozent und damit ein sattes Minus von fast zehn Prozent musste man einstecken. Wir haben die Stimmen der steirischen Politik dazu für euch. von Phillip Plattner 2 Minuten Lesezeit (288 Wörter) © 5min.at

Die ÖVP bleibt zwar weiter deutlich die stärkste Partei in Niederösterreich, muss aber schwere Verluste im Vergleich zur letzten Wahl hinnehmen und liegt sogar unter der 40-Prozent-Marke. Die FPÖ konnte ähnlich viel gewinnen, wie die ÖVP verloren hat und platziert sich damit vor der SPÖ, die ebenfalls knapp drei Prozent einbüßt. Dahinter landen die Grünen und die NEOS auf den Plätzen. Das sagt jetzt die steirische Politik zur Niederösterreich-Wahl.

“Schmerzhafter Tag” für ÖVP und SPÖ

Für Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) sei es ein sehr schmerzhafter Tag gewesen. Nun sei es wichtig, dass man das verloren geglaubte Vertrauen der Wähler in Österreich auch wieder zurückbekomme. In der Steiermark hat man dafür jedenfalls noch eineinhalb Jahre lang Zeit. Auch die steirische SPÖ sparte nicht mit kritischen Worten und ist enttäuscht. Man müsse nun analysieren, wie es sein könne, dass man trotz großer ÖVP-Verluste ebenfalls Verluste einstecken musste, so SPÖ-Chef Anton Lang. Er glaube aber nicht, dass die Wahl auch Auswirkungen auf die Steiermark hätte.

Zugewinne für FPÖ und NEOS

Die FPÖ, der klare Wahlsieger, sieht ihren Kurs jedenfalls bestätigt, meint FPÖ-Chef Mario Kunasek. Man habe das historisch beste Wahlergebnis der FPÖ-Niederösterreich auch der Konsequenz, die man auf Bundesebene an den Tag legte, zu verdanken, so Kunasek. Er bezeichnet die Freiheitlichen als “klare Alternative” zur “fehlgeleiteten Politik” der Bundesregierung. Niko Swatek (NEOS) wiederum sah das Ergebnis der Wahl (plus 1,52 Prozent für die NEOS) als Belohnung für die “tolle Arbeit”, die man in Niederösterreich mache. Das Ergebnis sei zudem ein klares Zeichen, dass die Bevölkerung mit den Themen Klima und Transparenz durchaus etwas anfangen könne.