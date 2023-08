Keine nennenswerten Vorkommnisse Positive Bilanz: Skifliegen am Kulm aus polizeilicher Sicht "reibungslos" Kulm - Die steirische Polizei kann das heurige Schifliegen am Kulm mit einer positiven Bilanz beenden. Es kam zu keinen nennenswerten Vorkommnissen. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (134 Wörter) © LPD Stmk

Nach einer längeren Pause war es wieder so weit: Vom 27. bis 29. Jänner gastierte der Skiflugweltcup am steirischen Kulm. Mehrere Tausend Besucher waren angereist, um die Sportveranstaltung live zu verfolgen. Für die Exekutive galt es, eine reibungslose An- und Abreise zum Event zu gewährleisten und für die Sicherheit der Fans zu sorgen. Hierfür griffen die Einsatzkräfte auf die positiven Erfahrungen der vorangegangenen Jahre zurück. Die steirische Polizei blickte der Veranstaltung daher bereits vorab positiv entgegen.

“An- und Abreise verliefen reibungslos”

Dementsprechend zufriedenstellend fällt nun auch die tatsächliche Bilanz zum Einsatz aus: “Es kam zu keinen nennenswerten Vorkommnissen. Auch der An- und Abreiseverkehr verlief reibungslos. Aus unserer Sicht handelte es sich um eine gelungene Veranstaltung”, bilanziert Tanja Zefferer, stellvertretende Bezirkspolizeikommandantin des Bezirks Liezen und stellvertretende Einsatzkommandantin.