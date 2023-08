Minus zehn Prozent für ÖVP Das sagt Kärntens Politik zur Nieder­österreich-Wahl Kärnten / Niederösterreich - Die Landtagswahl in Niederösterreich, die am heutigen Sonntag, den 29. Jänner, stattgefunden hat, hat die ÖVP ratlos zurückgelassen. Weniger als 40 Prozent und damit ein sattes Minus von fast zehn Prozent musste man einstecken. Wir haben die Stimmen der steirischen Politik dazu für euch. von Phillip Plattner 3 Minuten Lesezeit (379 Wörter) © 5min.at

Die ÖVP bleibt zwar weiter deutlich die stärkste Partei in Niederösterreich, muss aber schwere Verluste im Vergleich zur letzten Wahl hinnehmen und liegt sogar unter der 40-Prozent-Marke. Die FPÖ konnte ähnlich viel gewinnen, wie die ÖVP verloren hat und platziert sich damit vor der SPÖ, die ebenfalls knapp drei Prozent einbüßt. Dahinter landen die Grünen und die NEOS auf den Plätzen. Das sagt jetzt Kärntens Politik zur Niederösterreich-Wahl.

FPÖ und Team Kärnten sehen “klares Statement”

Klare Schlüsse aus dem Ergebnis der Landtagswahl in Niederösterreich zieht Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer: “Die Zeit absoluter Mehrheiten ist vorbei. Allmächtige Parteien und abgehobene Politik wurden heute klar abgewählt und diesbezüglich ein Denkzettel verpasst.” Auch den Stimmenanteil der SPÖ bezeichnet er als “desaströs”. Kärntens FPÖ-Chef Erwin Angerer freute sich sichtlich mit seinem Parteikollegen Udo Landbauer über das beste Wahlergebnis der FPÖ in Niederösterreich. “Die Zeichen stehen eindeutig auf Veränderung. Dieses Signal wurde heute auch in Richtung Ballhausplatz gesendet”, so Angerer.

Grüne und NEOS freuen sich über leichtes Plus

Olga Voglauer, Grünen-Spitzenkandidatin in Kärnten, gratuliert wiederum den Grünen zum leichten Plus und freut sich “über das Top-Ergebnis von vier Mandaten”. “Mit diesem Rückenwind aus Niederösterreich wird klar, dass die Grünen eine starke Stimme für den Klimaschutz sind. Das nehmen wir auch in Kärnten für die Klimawahl mit.” Auch NEOS-Landessprecher Janos Juvan freute sich über das Plus seiner Parteikollegen bei der Niederösterreich-Wahl. Der Trend gehe nach oben, was er als gutes Zeichen deute.

“Am 5. März geht es einzig und allein um Kärnten”

Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) hadert wiederum mit dem Minus bei der Wahl der niederösterreichischen Parteikollegen. Er meinte aber auch, dass man Niederösterreich nicht mit Kärnten vergleichen könne und sein Fokus sowieso “einzig und allein auf Kärnten” liege. Der Koalitionspartner in Form von ÖVP-Landesgeschäftsführerin Julia Löschnig meinte zur großen Niederlage, dass man heute zu spüren bekommen habe, dass auf die Bundesregierung seit Jahren “Dreck” vonseiten der Opposition geworfen würde. Man wolle die Kärntner allerdings davon überzeugen, dass es am 5. März einzig und allein um die Zukunft Kärntens gehe.