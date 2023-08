K-9 Pro Vermisstensuche Steirerin seit zwei Wochen vermisst: Klagen­furter Hunde­staffel hilft nun bei Suche Klagenfurt / Stainz - Seit dem 16. Jänner wird eine 60-jährige Frau in Stainz in der Steiermark vermisst. Da eine Suchaktion bisher erfolglos blieb, unterstützt nun auch ein Klagenfurter Team mit speziell ausgebildeten Suchhunden. Wir haben mit der Gründerin, Alexandra Grunow, gesprochen. von Phillip Plattner 2 Minuten Lesezeit (272 Wörter) SYMBOLFOTO © Alexandra Grunow

Bereits am 16. Jänner erstattete ein Angehöriger der 60-jährigen Vermissten bei der Polizei Anzeige, 5 Minuten berichtete. Die polizeilichen Erhebungen ergaben, dass die Frau am Sonntag, 15. Jänner, ein Lokal in Stainz besucht hatte. Sie verließ das Lokal in offensichtlich betrunkenem Zustand, danach wurde sie nicht mehr gesehen. Trotz der eingeleiteten Suchaktion konnte nicht mehr als die Handtasche der Frau gefunden werden.

Spezialhunde im Einsatz

Eine Nachbarin der verschwundenen Frau wandte sich nun an das Team der K9 Pro-Vermisstensuche, die mit speziellen Suchhunden möglicherweise neue Hinweise zum Verschwinden der Frau finden konnten. Der Verein aus Klagenfurt stand bereits mit drei Hundeführern und insgesamt fünf Suchhunden im Einsatz.

Fahrzeugspuren rekonstruiert

Alexandra Grunow, die Hundeführerin und Vorsitzende von K9, weist gegenüber 5 Minuten auf mögliche neue Spuren hin, die mit dem Verschwinden der Frau in Verbindung stehen könnten: “Die Hunde haben anhand ihres Geruchs eine Car-Trail Spur verfolgen können. Mit diesen neuen Hinweisen können die Einsatzkräfte wieder weiterarbeiten und in gewissen Gebieten weitersuchen.” Das Team von K9 arbeitet Hand in Hand mit der Polizei, aber auch dank den Hinweisen aus der Bevölkerung geht die Suche Stück für Stück weiter.

“Wir versuchen den Weg der Frau zu rekonstruieren”

“Was genau das Auto mit dem Verschwinden zu tun hat und wie die Suche nun weiter geht, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Unsere Rolle ist es, die Ermittlungen zu unterstützen, in dem wir unter Mithilfe der Suchhunde versuchen, den Weg der Frau zu rekonstruieren”, erzählt Grunow. Bislang konnte die Frau jedenfalls noch nicht gefunden werden. Die Suche geht also weiter.

Gespendet werden kann an: Spendenkonto: K-9 Pro Vermisstensuche e. V.

IBAN: AT68 2070 604600261608 Mehr zum Verein findet ihr hier.