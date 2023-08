Übung von Florianis und Wasserrettung

Eisrettungs­übung am Afritzer See: "Grandiose Zusammen­arbeit"

Afritzer See - Am gestrigen Sonntag, den 29. Jänner, veranstaltete die Österreichische Wasserrettung (ÖWR) Sattendorf gemeinsam mit den Feuerwehren des Abschnittes Gegendtals und der Polizei Afritz am See eine Eisrettungsübung am Afritzer See.

von Phillip Plattner