KLC und LAC Klagenfurter Leicht­athleten mit tollen Ergebnissen am Wochenende Klagenfurt - Klagenfurts Leichtathleten vom KLC und LAC konnten am vergangenen Wochenende in Schielleiten und in Linz jeweils mit tollen Ergebnissen aufwarten. von Phillip Plattner

Der KLC war beispielsweise am vergangenen Wochenende bei den oberösterreichischen Hallenmeisterschaften der U18 und U20 vertreten und startete mit einigen Athleten außer Wertung. Tolle Leistungen über 60 Meter wurden dabei von Vasily Klimov, der Tagesschnellster in 6,97 geworden ist, und Lukas Pullnig, der seinem Vereinskollegen in 7,03 kaum um etwas nachstand, geboten. Auch Dunja Lodeta konnte mit 8,60 als U16-Athletin von sich überzeugen.

Tolle Zeiten über 200 Meter

Fünf Athletinnen wagten sich auch über die 200 Meter lange Hallenrunde. Die beste Zeit der Klagenfurter Athletinnen konnte dabei Lilly Pleßnitzer mit 26,31 Sekunden vor Maja Kropiunik (26,62) und Agota Schekk (27,46) laufen. Mit tollen Zeiten überzeugten auch Yanet Kifle Bekuretsion (27,83) und Magdalena Kulnik (29,11). Den Abschluss bildete Simon Schretter mit der vierfachen Hallenrunde über 800 Meter in persönlicher Bestleistung von 2:03,66 Minuten.

Hervorragende Leistungen auch in Schielleiten

Auch in Schielleiten hat dieses Wochenende ein Wettkampf mit Klagenfurter Beteiligung stattgefunden: Die steirischen Masters-Meisterschaften. Dabei konnten die KLC-Athleten Georg Wlk und Valentin Topitschnig über 50 Meter mit Platz 4 und Platz 1 in ihren jeweiligen Altersklassen überzeugen. Auch mit dabei waren einige LAC-Athleten, die teilweise außer Wertung mit hervorragenden Leistungen auf sich aufmerksam machten. Allen voran Sprungtalent Julian Hackl, der 12,49 Meter weit sprang (im Dreisprung) und auch im Hochsprung einen Tagessieg holen konnte. Im Hochsprung war man generell nicht zu schlagen und holte die drei Podiumsplätze in die Kärntner Landeshauptstadt.

Ergebnisse der LAC-Athleten in Schielleiten: 1. Platz AK: Julian Hackl, Hoch, 1,65m

1. Platz AK: Julian Hackl, Dreisprung, 12,49m ÖJBL U18/U20

1. Platz U20: Lukas Gasper , Kugel, 11,55m

, Kugel, 11,55m 1. Platz U16: Matthias Altenberger , Kugel, 8,64m

, Kugel, 8,64m 1. Platz M60: Richard Peter l, 50 Meter, 7,18s

l, 50 Meter, 7,18s 1. Platz M60: Richard Peterl, Weit, 4,79m

2. Platz AK: Günther Gasper , Hoch, 1,59m

, Hoch, 1,59m 3. Platz AK: Matthias Altenberger, Hoch, 1,53m