Bad St. Leonhard - Die jüngste Harmonikamachermeisterin Österreichs ist seit wenigen Tagen eine Kärntnerin. Am 20. Jänner wurde der Bad St. Leonharderin Anna Lena Kois der Meisterbrief verliehen. Anna Lena Kois ist Österreichs jüngste Harmonikamachermeisterin.

Anna Lena Kois ist zwar erst 22 Jahre alt, sie ist aber schon Meisterin in ihrem Beruf. Genauer gesagt ist sie sogar die Jüngste ihrer Zunft. Dabei wollte sie die Meisterprüfung eigentlich sogar noch ein Jahr früher absolvieren, da musste sie aber noch warten, weil man die Hoffnung hatte, dass vielleicht doch noch jemand antreten könnte, so Kois gegenüber 5 Minuten. Am Ende hat alles Warten nichts geholfen, die junge Kärntnerin musste alleine antreten – und bestand mit Bravour. Der Beruf selbst ist für sie ein sehr anspruchsvoller, braucht man doch einiges an Fingerspitzengefühl und muss sehr genau arbeiten.

Lehre, Matura, Meisterin

Ihre erste Berufserfahrung hat sie mit 15 Jahren gemacht, als sie sich für einen Bürojob bei “Harmonika Müller” beworben hat. Den Bürojob hat sie nicht bekommen, dafür durfte sie bei der Produktion mitarbeiten. “Da war es auch schon um mich geschehen”, erinnert sie sich. Den Lehrabschluss hat sie dann übrigens 2018 gemacht und da sie sich für das Modell “Lehre mit Matura” entschied, folgte ein Jahr später die Matura in den Fächern Englisch, Mathematik, Deutsch und Wirtschaftsinformatik. Nun ist sie eben sogar Meisterin – die Jüngste in ihrem Fach.