Ausflug-Tipp Neuer Escape Room in Graz: Wer gräbt sich an die Oberfläche? Graz - Neue Attraktion in Graz: Im neuen Escape-Room im Center of Science Activities dürfen sich Kinder mit ausgeklügelten Rätseln aus dem ehemaligen Schaubergwerk befreien! von Carolina Kucher

Im Do-it-yourself Bereich werden sie handwerkliche und technische Herausforderungen meistern und in der Science Show spektakuläre Experimente durchführen. CoSA_Escape im historischen Schaubergwerk beschäftigt sich mit Ressourcen von gestern, heute und morgen. In diesem neuen Escape-Room können Besucher unterschiedliche Rätsel lösen und begeben sich auf die Suche nach neuen Ressourcen. Im max. sechs Personen großen Team müssen sie sich durch drei Bereiche des Bergwerks arbeiten, um wieder ans Tageslicht zu gelangen.

Was müsst ihr tun?

Was geschah im Bergwerk? Warum wurde es stillgelegt? Was wurde dort abgebaut und warum? Ihr schlüpft in die Rolle von Mitarbeiter*innen eines internationalen Energieunternehmens, um herauszufinden, was in den Tiefen geschah. In entsprechender Arbeitskleidung löst ihr knifflige Rätsel und begeben sich auf die Suche nach Ressourcen. Doch nur wer die richtigen Informationen und Codes kombiniert und das Türschloss knackt, kann dem Escape-Room entkommen und ans Tageslicht gelangen.

Allgemeine Informationen: So viel Zeit solltest du dir nehmen: 60 Minuten

Sprache: nur Deutsch

Kuratiert von Nikola Köhler-Kroath, Gerlinde Podjaversek, Johanna Blamberger

Gestaltung: Tinka Molkenthin

Eröffnung: 18.02.2023

Kosten: 99 €/6 Personen Der CoSA Escape Room wird online im Voraus gebucht und bezahlt werden können.