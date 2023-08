"Shino Kararoke" Neues Karaoke-Konzept in Graz: "Keine Bühne, keine langen Wartezeiten!" Graz - Singstars aufgepasst: "Shino Kararoke" will die Grazer bald zum Singen bringen! Die drei Gründer haben es sich zum Auftrag gemacht, eure Karaoke Träume zu erfüllen. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (169 Wörter) © pexels

Mit einem neuen Konzept aus Japan wollen drei junge Grazer nun durchstarten: “Das heißt: Keine Bühne, keine langen Wartezeiten auf das Lieblingslied und keine überfüllten Bars beim Karaoke-Singen”, verraten sie schonmal auf Instagram. Stattdessen singt man gemeinsam mit Freunden oder Kollegen in einer kleinen Gruppe in privater Atmosphäre in einer “Karaoke-Box”. “Die Box ist ein eigens für diesen Zweck eingerichteter Safe Space, in dem ihr ungestört über ein Tablet eure Songs auswählen und zum Besten geben könnt! Für die trockenen Kehlen stehen natürlich allerlei Getränke bereit”, heißt es von den Gründern.

Konzept auf Probe

Einen fixen Standort gibt es derzeit leider noch nicht, wäre aber für die Zukunft geplant. “Momentan proben wir unser Konzept auf verschiedene Events aus und verbessern es stetig dank eurer Rückmeldungen. Hinter den Kulissen arbeiten wir außerdem stetig an unserer Idee, unserem Unternehmen und unseren Kompetenzen mit verschiedenen Workshops und Beratungsgesprächen”, so die Gründer zum Status-Update.