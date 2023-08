Wir haben nachgefragt Viel Neuschnee im Norden Österreichs: Bekommt auch Kärnten was ab? Kärnten - Diese Woche soll es nördlich des Tauernhauptkammes richtig winterlich werden, berichten die Wetterdienste. Doch wie sieht es südlich davon und in Kärnten aus? Wir haben für euch bei der "GeoSphere Austria" nachgefragt. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (161 Wörter) © 5min.at

Während vor allem der Norden Österreichs in dieser Woche teils bis zu einem Meter Schnee abbekommen wird – eine Situation, die man in Kärnten aus diesem Winter bereits nur zu gut schon kennt – wird Kärnten in dieser Woche weitestgehend verschont bleiben, wie ein Experte der “GeoSphere Austria” gegenüber 5 Minuten verrät. Vor allem rund um den Tauernhauptkamm und in den nördlichen Nockbergen könnten aber durchaus auch ein paar Zentimeter zusammenkommen.

Im Süden nur wenig Neuschnee

“Vor allem die zweite Kaltfront am Donnerstag wird dabei interessant”, meint der Experte. Da könnte es im Norden Kärntens bis zu 20 Zentimeter Neuschnee geben. “Je weiter wir in den Süden kommen, desto weniger wird es dann aber.” Kurze Schneeschauer seien am Donnerstag auch im Süden des Landes nicht auszuschließen, viel wird auf die bestehende Schneedecke aber vermutlich nicht drauf kommen, weiß der Experte. “Vielleicht ein, zwei Zentimeter, mehr ist aber nicht zu erwarten.”