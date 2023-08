Erzeugerpreise stark gestiegen Plus 19,4 Prozent: Teuerung erreichte 2022 Höchst­stand Steiermark - Die durchschnittliche Teuerung hat in Österreich im vergangenen Jahr, im Vergleich mit dem Vorjahr, einen neuen Höchststand erreicht. Um 19,4 Prozent sind die Erzeugerpreise in die Höhe geschossen. Aktuell flacht die Preisdynamik aber langsam wieder ab. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (233 Wörter) SYMBOLFOTO © Fotolia 132036332

“Kräftig gestiegene Energiepreise haben im Jahr 2022 die Erzeugerpreise in die Höhe getrieben. Im Vergleich zum Jahr davor haben die österreichischen Hersteller ihre Preise um 19,4 Prozent angehoben”, so Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas. Man sehe aktuell aber ein Abflachen der Preisdynamik. “Im Dezember 2022 lag der Anstieg der Erzeugerpreise den dritten Monat in Folge unter dem des Vormonats.” Der große Anstieg war also hauptsächlich den ersten drei Quartalen 2022 geschuldet, in welchen man jeweils bei um die 20 Prozent lag, das vierte Quartal hatte “nur noch” eine Steigung von 15,7 Prozent im Vergleich zum Jahr davor zu verzeichnen.

Teuerung auf Höchststand

Die 19,4 Prozent durchschnittliche Teuerung sind übrigens ein Höchststand, seit die Messungen bestehen. Hauptverantwortlich für die Steigung sind übrigens die starken Preisanstiege im Energiebereich (plus 49,1 Prozent). 2021 lag der Anstieg in diesem Bereich noch bei 16,6 Prozent. Ebenfalls stark gestiegen sind die Preise im Bereich der Metallerzeugung und -bearbeitung. Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen sind um 33,7 Prozent teurer geworden.

Preissteigerungen flachen langsam ab

Auch Papier, Karton und Pappe haben einen Preisanstieg von über 35 Prozent hingelegt. Im Bereich der Lebensmittel war die Zuwachsrate bei Fleisch (12,4 Prozent), Milch (18,3 Prozent) und Back- und Teigwaren (11 Prozent) am höchsten. Im Dezember erhöhten sich die Preise gegenüber 2021 um 13,3 Prozent. Hauptverantwortlich waren auch hier die gestiegenen Preise im Energiesektor (plus 33,2 Prozent). Auch dieser flacht momentan allerdings ab, hatte man im November und Oktober doch deutlich höhere Steigerungen registriert.