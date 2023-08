Schreckliche Unfälle: Drei Menschen in Kärnten ums Leben gekommen

Drei Unfälle waren es, die in Kärnten in der vergangenen Woche je einem Menschen das Leben gekostet haben. Innerhalb von nur wenigen Tagen endete dabei für diese drei Personen das Leben auf schreckliche Art und Weise. Vergangenen Mittwoch fuhr ein 52-jähriger Mann mit seinem Auto auf eine Kreuzung, nachdem er davor angehalten hatte – unmittelbar, bevor ein weiteres Auto auf die Kreuzung fuhr. Dieses konnte nicht mehr ausweichen und rammte ihn. Der 52-Jährige wurde mit seinem Fahrzeug in den Straßengraben geschleudert und verstarb noch am Unfallort.

Schrecklicher Unfall auf A2

In der Nacht auf Donnerstag war es dann eine Geisterfahrerin, die ihr Leben lassen musste. Die 48-jährige Klagenfurterin war auf der A2 gegen die Fahrtrichtung unterwegs, wie die Polizei erklärte – wir haben berichtet. Sie krachte in einen LKW und verstarb ebenfalls noch an der Unfallstelle. Freitag Abend verstarb dann erneut ein Autofahrer. Er war erst 19 Jahre alt, kam bei Kaindorf von der Gurktal Bundesstraße ab, stürzte die Böschung hinab und blieb dann auf dem Dach in der Gurk liegen, die an der Stelle knapp eineinhalb Meter tief war. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Deutlich mehr Todesfälle als 2020 und 2021

Generell waren die Todeszahlen vom 1. bis 29. Jänner dieses Jahres deutlich höher als noch Jene aus den jeweiligen Vergleichszeiträumen 2022 (20 Todesfälle) und 2021 (zehn Todesfälle). Dabei handelt es sich bei den bisherigen 27 Todesfällen im österreichischen Straßennetz derzeit noch um eine vorläufige Zahl, die noch ansteigen könnte.