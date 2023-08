Am Freitag Impfaktion: Fast 10.000 Grazer holten sich ihre Grippe-Schutzimpfung Graz - Vergangenen Freitag fanden die letzten Termine der Grippeimpfaktion in der Impfstelle der Stadt Graz statt. Exakt 9.990 Mal erhielten die Besucher:innen der Impfstelle einen Pieks und damit so viele wie noch nie. von Carolina Kucher 2 Minuten Lesezeit (295 Wörter) © Stadt Graz

„Angesichts der enormen Grippewelle, die unser Gesundheitssystem stark belastet hat, war es wichtig, dass die Impfstelle der Stadt Graz die Impfungen mit großer Sorgfalt und Verlässlichkeit durchführen konnte“, erklärt Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer (KPÖ).

Starke Grippewelle

In den vergangenen beiden Jahren hatte die Grippe kein leichtes Spiel. Die Hygiene-Maßnahmen wegen der Corona-Pandemie führten auch dazu, dass andere Infektionskrankheiten eingedämmt werden konnten. Mit dem Wegfall der meisten Regelungen konnten sich die Grippeviren jedoch wieder rasch ausbreiten. Zudem begann die Grippe-Welle heuer früher als in anderen Jahren. Teilweise brachten die zahlreichen Erkrankungen die Spitäler an den Rand ihrer Kapazitätsgrenzen. Gesundheitsstadtrat Krotzer ersucht die Grazer:innen daher, sich auch im kommenden Herbst wieder gegen die echte Grippe impfen zu lassen: „Da sich der Grippevirus jedes Jahr verändert, sollte die Impfung jährlich vorgenommen werden. Besonders ältere Menschen, chronisch Kranke und immunschwache Personen sollten sich gegen Influenza impfen lassen.“

Für Sozialcard-Besitzer erstmalig kostenlos

„Die Grippe-Impfung war in der heurigen Impf-Saison für Sozialcard-Besitzer:innen erstmalig kostenlos. Dieses Angebot haben beinahe 650 Personen in Anspruch genommen. Auch kommenden Herbst wird sie für Sozialcard-Besitzer:innen wieder gratis sein“, freut sich Gesundheitsstadtrat Stadtrat Krotzer (KPÖ) über diesen kleinen, aber wichtigen Beitrag, um soziale Barrieren im Gesundheitswesen abzubauen. Diese Notwendigkeit dürfte auch der Bund erkannt haben. Denn kommendes Jahr gibt es hier eine wesentliche Verbesserung: Die Grippeimpfung wird dann aller Voraussicht nach nur noch so viel kosten wie die Rezeptgebühr, also 6,85 Euro.

Dank

„Ich danke den Kolleginnen und Kollegen der Impfstelle unter der Leitung von Frau Traxler wie auch allen helfenden Händen von der Ordnungswache bis zu ITG und Öffentlichkeitsabteilung, dass die Grippeimpfaktion auch in diesem herausfordernden Winter verlässlich für die Menschen vonstattengehen konnte“, schließt Krotzer.