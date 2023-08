Man wünscht sich Windräder in Kärnten

Grüne präsentieren Wahl­programm: Klimaschutz im Vordergrund

Kärnten - Noch etwas mehr als ein Monat, dann steht die Landtagswahl in Kärnten vor der Tür. Am 5. März wird darüber entschieden, wie sich die Macht im Bundesland auf die Parteien verteilt. Am heutigen Montag, den 30. Jänner, haben auch die Grünen ihr Wahlprogramm im Rahmen einer Pressekonferenz vorgestellt.

von Phillip Plattner 2 Minuten Lesezeit (313 Wörter)