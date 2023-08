„Senior Living Austria 2023+“ "Am liebsten am Land": Studie analysiert Bedarf beim Senioren­wohnen Kärnten/Österreich - Der erste Markt- und Trendbericht „Senior Living Austria 2023+“ im Auftrag von EPHIC Real Estate liefert fundierte Einblicke in die Bevölkerungs- und Marktentwicklung von Alina Gursch 3 Minuten Lesezeit (408 Wörter) © Pexels/Andrea Piacquadio

Nationale und internationale Teilnehmer des Immobilien- und Hotelsegments fokussieren sich seit einigen Jahren zunehmend auf den boomenden Markt des Seniorenwohnens. In Österreich ist dieser Zukunftsmarkt gegenüber Deutschland jedoch noch geringer ausgeprägt. Um eine fundierte Einordnung des Potenzials in Österreich zu erhalten, beauftragte EPHIC Real Estate das führende Standort-Beratungsunternehmen RegioPlan Consulting GmbH mit der Studie „Senior Living Austria 2023+“, die 2022 in exklusiver Zusammenarbeit mit der Senior Living-Expertin Samantha Riepl, Geschäftsführerin der SR Immobilien GmbH, und der IIBW – Institut für Immobilien, Bauen und Wohnen GmbH ausgearbeitet wurde.

Bis 2050 eine Steigerung um +159 Prozent

Mit Stand 2022 befanden sich in Österreich rund 1,52 Millionen Menschen in der Altersgruppe 65-84 Jahre, je nach Bundesland entsprach das einem Anteil von 15-20 Prozent an der Gesamtbevölkerung. Blickt man ins Jahr 2050, wird für Gesamt-Österreich ein starker Anstieg der 65-84-Jährigen mit +35 Prozent vorhergesehen – am deutlichsten wird dieser in Vorarlberg (+47 Prozent) und Kärnten (+23 Prozent) ausfallen. Für Personen im Alter 85+ wird bis 2050 eine Steigerung um +159 Prozent prognostiziert. Auf Basis der Bevölkerungsentwicklung identifiziert der Trendbericht insbesondere in B- und C-Städten Österreichs Chancen für neue Seniorenwohnprojekte – etwa auch durch die zukünftige Umwidmung von Industrie- und Gewerbeflächen.

Zuwanderung von Menschen im Alter 60+

Im Zuge der Bedarfsanalyse beleuchtet die Studie auch die Ab- und Zuwanderung von Menschen im Alter 60+. Im Jahr 2021 wurde die stärkste Zuwanderung von Personen im Seniorenalter nach Niederösterreich verzeichnet, gefolgt vom Burgenland, der Steiermark und Kärnten. Wie Betreiber und Investoren auf die Abwanderung aus der Stadt reagieren sollten, weiß Klaus Weichselbaum: „Menschen suchen im Alter tendenziell das Leben am Land. Es existiert somit eine gewisse Schere zwischen den Bedürfnissen nach zentraler Lage, Infrastruktur und sozialem Netz der Stadt und dem Wunsch nach Ruhe und Natur. Als wichtige Investitionskriterien für Seniorenwohnprojekte außerhalb der urbanen Zentren identifizieren wir daher die Objekterreichbarkeit, Mikrolage und Erfüllung von ESG-Kriterien.“

Senioren sollen in Zukunft fitter werden

Wie die Studie außerdem feststellt, befinden sich österreichische Senioren zumeist in großzügigen Wohnsituationen: Mit 45 Prozent besaß der Großteil der Senioren ab 65+ im Jahr 2020 Hauseigentum, lediglich 10 Prozent lebten in Eigentumswohnungen. Mit 17 Prozent war auch die Hauptmiete gut vertreten. Menschen ab 60+ standen im Jahr 2021 zudem durchschnittlich 86 Quadratmeter und drei Zimmer pro Wohneinheit zur Verfügung. Dem stehen vergleichsweise geringe Wohnkosten von im Schnitt 328 Euro monatlich gegenüber (Stand 2020). Als eindeutige Entwicklung erkennt die Studie, dass Senioren in Zukunft fitter, gesünder und digital-affiner sein werden.