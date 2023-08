Heute Früh Tischler­lehrling (21) schwer verletzt: Mit Finger in Hobel­maschine geraten Bezirk Spittal an der Drau - Heute in der Früh wurde ein 21-jähriger Tischlerlehrling aus dem Bezirk Spittal an der Drau bei Hobelarbeiten schwer verletzt. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (51 Wörter) SYMBOLFOTO © ÖRK/Kellner Thomas Holly

Ein 21-jähriger Tischlerlehrling aus dem Bezirk Spittal an der Drau ist am heutigen Montag, den 30. Jänner, beim Abhobeln von Holzlatten schwer verletzt worden. Er war aus Eigenverschulden mit den Fingern in eine Abrichthobelmaschine geraten. Nach der Erstversorgung brachte ihn die Rettung daraufhin ins Krankenhaus nach Spittal an der Drau.