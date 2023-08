Kurios Kraiger Ortstafel ver­schwunden: "Der Wind hat sie eher nicht verweht" Kraig - Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte die Ortstafel der Katastralgemeinde Kraig gestohlen. Wir haben darüber mit dem Bürgermeister der Gemeinde Frauenstein, zu welcher Kraig gehört gesprochen. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (157 Wörter) Die Ortstafel in Kraig ist verschwunden. © Harald Jannach

In Kraig ist am vergangenen Wochenende die Ortstafel “verschwunden”. “Gestern hat uns jemand mitgeteilt, dass die Tafel nicht mehr da ist”, meint er im Gespräch mit 5 Minuten. Da sie insgesamt an sechs Stellen im Rahmen befestigt war, hält es der Bürgermeister der Gemeinde Frauenstein, Harald Jannach, für eher “unwahrscheinlich, dass der Wind sie verweht hat”.

Bürgermeister appelliert an die Vernunft der Täter

Die Frage, ob er es bei der Polizei angezeigt habe, verneinte der Bürgermeister. “Das ist ein großer Aufwand und den Täter zu finden ist dann sowieso schwierig.” Er selbst appelliert in dem Fall eher an die Vernunft der Menschen und hofft, dass sie jemand wieder zurückbringt und wieder an die Stelle stellt, von wo er sie auch entfernt hat. Aber was, wenn sie nicht mehr zurückfindet? “Dann muss man eben eine Neue besorgen”, meint Jannach abschließend.