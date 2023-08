Wir haben nachgefragt Nächster Villacher Standort: Billa in der "Neuen Heimat" sperrt jetzt auch zu Villach - Nachdem bereits vor wenigen Monaten zwei Billa-Märkte in Villach zugesperrt haben, folgt Ende Februar der nächste. Der Billa in der Neuen Heimat muss ebenfalls geschlossen werden. Wir haben nach den Gründen gefragt. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (183 Wörter) SYMBOLFOTO © BILLA / Patrick Sommeregger-Baurecht

Der Billa in der Neuen Heimat, in der Markus-Pernhart-Straße, wird in Villach ab Ende Februar geschlossen. Das bestätigte man vonseiten der REWE-Presseabteilung gegenüber 5 Minuten. Als Gründe nennte man, dass der Markt nicht mehr den Anforderungen, die man an ihn stellt, gerecht wird. Dazu zähle es unter anderem, einen wertvollen Beitrag zum Gemeindeleben zu leisten oder ein zeitgemäßes Einkaufserlebnis für die Kunden zu bieten. In den meisten Fällen könne man auch Lösungen finden, meint die Presseabteilung.

“Müssen uns für Schließung entscheiden”

“Leider kann es vorkommen, dass einzelne Märkte die genannten Anforderungen nicht mehr erfüllen, weswegen wir uns nach eingehender Prüfung für eine Schließung entscheiden müssen”, heißt es vonseiten der Presseabteilung. Die Entscheidung würde zwar nicht leicht fallen, durch die Schließung könne man jedoch den Betrieb der Märkte in der unmittelbaren Umgebung sicherstellen. Man will außerdem betonen, dass alle zwölf Mitarbeiter bereits einen fixen Arbeitsplatz oder eine -zusage in einem der zwölf anderen Märkte in Villach haben.